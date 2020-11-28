Модель показала себя во всей красе

Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, в вязаной сеточке показала все, чем гордится

Настя всегда хотела стать моделью, но пышные формы становились причиной отказа в работе, передает Politeka.net. Однако позже именно эти пышные формы стали причиной ее огромной популярности.

После того как Квитко заметил один из фотографов, к ней пришла большая известность.

"Супербрюнетка" демонстрирует пышные объемы в своем Инстаграм, а снимки быстро разлетаются по сети.

Так, в фан-группе был размещен снимок звезды, на котором ее сфотографировали полубоком.

Модель позировала на шезлонге, блеснув своими достоинствами в крохотном бикини. Маленький лифчик обтянул грудь звезды, едва ли не показывая самые интимные детали.

Красотка выпятила упругие ягодицы в маленьких плавках.

Сверху красотка натянула белую вязаную сеточку, из которой торчали части тела.

За час пост собрал около 2000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятного в сторону знаменитости.

"Как торт", - написал один из поклонников.

Напомним, Анастасия Квитко позировала в черном платье с вырезом в районе груди.

В таком виде пышногрудая знаменитость прошлась по улице. Бюст без белья едва ли не выпрыгивал из столь откровенного наряда.

В глаза бросается нереалистично тонкая талия и пышные бедра.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко позировала в рваных джинсах и топике. Красотка дополнила образ очками, а на плече можно заметить сумочку. Анастасия в таком виде гуляла по городу, выставив бюст вперед. Модель оставила волосы распущенными и совсем не стеснялась показать аппетитные формы.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов