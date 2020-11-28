Зірки не втратили свою індивідуальність

Небагато зірок можуть похвалитися великим розміром грудей

Однак красуні з маленьким розміром не соромляться своїх принад, а навпаки - пишаються ними, повідомляє Politeka.net. Познайоммось з зірками з невеликим бюстом, які не хочуть втрачати своєї індивідуальності.

Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова ніколи не соромилася свого невеликого розміру бюста. Красуня носить одяг без білизни, або сміливе бікіні, притягуючи погляди.

Модель Кедалл Дженнер, на відміну від своїх пишнотілих сестер Кардашьян, може похвалитися ідеальними формами і стрункою фігурою. Зірка вирішила не збільшувати бюст, як її родички, і пишається тим, чим нагородила її природа.

Співачка Олена Темнікова, колишня учасниця групи "Серебро" не може похвалитися великими грудьми, але виглядає при цьому завжди дуже стильно і сексуально. Дивлячись на зірку, розумієш, що пишний бюст - не головне.

Актриса Мілла Йовович стала кумиром мільйонів. Красою зірки захоплюються, незважаючи на маленький розмір в ліфчику.

Телеведуча і блогерка Настя Івлєєва завоювала величезну любов публіки, завдяки своєму почуттю гумору. Красуня може похвалитися стрункою фігурою і невеликими грудьми.

Модель Періс Хілтон має зовсім маленький розмір грудей, але виглядає вона завжди доглянуто і стильно.

Ці красуні завоювали велику любов шанувальників не завдяки своїм формам, а завдяки своїм таланту і харизмі.

Нагадаємо, блогер Дава Манукян зізнався, що він був би найщасливішим чоловіком на світі, якби його кохана Ольга Бузова завагітніла.

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