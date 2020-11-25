Популярная российская ведущая, блогерша и певица Ольга Бузова похвасталась роскошным подарком от коллег

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм.

На новом снимке Бузову засняли на работе – за кулисами очередных съемок. Знаменитость позирует в простой серой кофте и с массивным украшением в виде цепочки на шее. Дополняет ее образ макияж с акцентом на глаза.

Однако, главным «героем» фото стала не сама ведущая, а огромный букет алых роз, который она держит в руках.

«Так приятно, когда тебя ценят и любят на работе. Спасибо за такой шикарный букет роз. А какие у вас любимые цветы?», - написала Бузова.

Судя по всему, цветы ей подарили коллеги.

Поклонники звезды активно комментируют ее пост.

«Красавица! Цветы всегда идут женщинам», «Какой шикарный букет», «потому что ты принцесса, все тебя любят», «Вот это красавица потрясающая», «самая красивая девочка», «Ты красотка, пусть у тебя вся жизнь будет в розах», «Оля и красивая, а самое главное такая трудолюбивая...просто умничка», «Наигранная улыбка на всех фотках с фотошопом переборщила», - пишут люди.

Ранее сообщалось, что любовник Ольги Бузовой намекнул на возможное пополнение в звездной семье.

Вокруг пары зародились слухи по поводу возможной беременности Бузовой. Дело в том, что на "свидание" Ольга надела огромный свободный свитер и подаренную Манукяном шубу, которая должна была скрывать фигуру артистки. Однако свободные вещи все равно не скрыли округлившийся животик Ольги Бузовой, на что обратил внимание даже сам Давид.

"Беременна что ли?" - подписал он фото в сторис.

Напомним, размалеванная Оля Бузова нашла утешение в объятиях известной комедиантки.

Как сообщала Politeka, счастливый любовник Ольги Бузовой показал ее округлившийся животик.

Также Politeka писала, что "беременная" Ольга Бузова слилась в страстном поцелуе с брюнетом-красавчиком.