Звезды не потеряли свою индивидуальность

Не многие звезды могут похвастаться большим размером груди

Однако красотки с маленьким размером не стесняются своих прелестей, а наоборот - гордятся ими, сообщает Politeka.net. Давайте познакомимся со звездами с небольшим бюстом, которые не хотят терять своей индивидуальности.

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова никогда не стеснялась своего небольшого размера бюста. Красотка носит одежду без белья, или смелое бикини, притягивая взгляды.

Модель Кедалл Дженнер, в отличие от своих пышнотелых сестер Кардашьян, может похвастаться идеальными формами и стройной фигурой. Звезда решила не увеличивать бюст, как ее родственницы, и гордится тем, чем наградила ее природа.

Певица Елена Темникова, бывшая участница группы "Серебро" не может похвастаться большой грудью, но выглядит при этом всегда очень стильно и сексуально. Глядя на звезду, понимаешь, что пышный бюст - не главное.

Актриса Милла Йовович стала кумиром миллионов. Красотой звезды восхищаются, несмотря на маленький размер в лифчике.

Телеведущая и блогерша Настя Ивлеева завоевала огромную любовь публики, благодаря своему чувству юмора. Красотка может похвастаться стройной фигурой и небольшой грудью.

Модель Пэрис Хилтон имеет совсем маленький размер груди, но выглядит она всегда ухоженно и стильно.

Эти красотки завоевали большую любовь поклонников не благодаря своим формам, а благодаря своим таланту и харизме.

Напомним, блогер Дава Манукян признался, что он был бы самым счастливым мужчиной на свете, если бы его возлюбленная Ольга Бузова забеременела.

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