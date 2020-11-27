В бюджете Украины возникла огромная дыра в размере 3 млрд долларов

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "ВВС News Украина".

Она отметила, что у правительства есть "планы А, Б и В", как завершить год, чтобы по максимуму профинансировать все расходы, предусмотренные в бюджете.

"Я не сижу в розовых очках и не вешаю, как говорится, лапшу, не хочу вас обманывать. Не все у нас так просто. Есть задержки, сложности. И мы думаем, как закрыть этот месяц, как финансировать следующий. Ситуация абсолютно непростая", – сказал он.

По словам главы Минфина дыра в бюджете возникла из-за того, что Украина не сможет получить транш МВФ до конца года. Когда в июне этого года Украина получила более 2 млрд долларов первого транша по программе stand-by от МВФ, ожидали, что к концу 2020 года Украина сможет получить еще две части займа.

Марченко уточнил, что называет сумму в долларах, поскольку речь идет о "внешних заимствованиях, которые пока не поступили на счета".

При этом он уверяет, что денег на выплаты пенсий и зарплат хватит. По словам главы Минфина, в Украине нет "экономического коллапса".

"Будут ли выплачены зарплаты и пенсии – я говорю вам, что категорически да", – заявил Марченко в эфире одного из украинских телеканалов.

При цьому він визнав, що затримки з необхідними виплатами існують, але все ж всі борги по зарплатах і пенсіях погашені.

Раніше представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан повідомляв, що в кінці цього року або на початку наступного Україна може отримати від МВФ транш на суму 600 млн євро.

Пізніше в НБУ пояснили, що інспекція від Фонду і підготовка документів займають час, а з 25 грудня в Європі починаються святкові канікули. Таким чином, в України залишилося менше місяця, а за цей час завершити процедуру з переказу грошей чиновники фізично не встигнуть.

При этом он признал, что задержки с необходимыми выплатами существуют, но все же все долги по зарплатам и пенсиям погашены.

Ранее представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан сообщал, что в конце этого года или в начале следующего Украина может получить от МВФ транш на сумму 600 млн евро.

Позже в НБУ пояснили, что инспекция от Фонда и подготовка документов занимают время, а с 25 декабря в Европе начинаются праздничные каникулы. Таким образом, у Украины осталось меньше месяца, а за это время завершить процедуру по переводу денег чиновники физически не успеют.

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