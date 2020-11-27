У Міністерстві внутрішніх справ України вважають, що покарання за порушення ПДР повинні бути куди жорсткіше

З 25 листопада на території країни діють нові дорожні правила, серед яких обов'язок водіїв і пасажирів (навіть на задньому сидінні) пристібатися ременями безпеки.

Нововведення прокоментував радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, ремені безпеки - це один з елементів, який, можливо, зменшить кількість травм і загибелі на дорогах. Але, крім цього, українці повинні усвідомлювати всю серйозність відповідальності, яка піде за порушенням. Апостол є прихильником посилення покарань, в тому числі, підвищення штрафів в тисячі разів - до такого розміру, щоб "було страшно" порушувати.

Так, радник виступив за істотне підвищення штрафів за непристебнутий ремінь безпеки. За його словами, щодня в Україні гине 8-10 осіб в середньому і ще близько 30 травмується. Тільки за цей рік загинуло 2 800 осіб.

"Якщо ти сів за кермо напідпитку, перевищив швидкість, заснув за кермом... і влаштував аварію, внаслідок якої загинули люди або багато травмованих, ти повинен розуміти, що настане невідворотність покарання, мінімум 5 років, і не врятує ніхто, ні гроші, ні серйозні адвокати, прокурори... - зазначив радник. - В першу чергу це (підвищення штрафів, - ред.) буде прописано в законі, але штраф, який сьогодні є, повинен бути вище навіть не в десять, а в сотні і тисячі разів".

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