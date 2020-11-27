В Министерстве внутренних дел Украины считают, что наказания за нарушения ПДД должны быть куда жестче

С 25 ноября на территории страны действуют новые дорожные правила, среди которых обязанность водителей и пассажиров (даже на заднем сидении) пристегиваться ремнями безопасности.

Нововведения прокомментировал советник министра внутренних дел Михаил Апостол в эфире канала "Украина 24".

По его словам, ремни безобпасности - это один из элементов, который, возможно, уменьшит количество травм и гибели на дорогах. Но, помимо этого, украинцы должны осозновать всю серьезность ответственности, которая последует за нарушением. Апостол является сторонником ужесточения наказаний, в том числе, повышения штрафов в тысячи раз - до такого размера, чтобы "было страшно" нарушать.

Так, советник выступил за существенное повышение штрафов за непристегнутый ремень безопасности. По его словам, каждый день в Украине гибнет 8-10 человек в среднем и еще около 30 травмируется. Только за этот год погибло 2 800 человек.

"Если ты сел за руль выпивший, превысил скорость, заснул за рулем... и устроил аварию, вследствие которой погибли люди или много травмированных, ты должен понимать, что наступит неотвратимость наказания, минимум 5 лет, и не спасет никто, ни деньги, ни серьезные адвокаты, прокуроры... - отметил советник. - В первую очередь это (повышение штрафов, - ред.) будет прописано в законе, но штраф, который сегодня есть, должен быть выше даже не в десять, а в сотни и тысячи раз".

Напомним, кроме новых правил для водителей и пассажиров такси, также теперь

запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их;

велосипедистам отныне разрешено движение полосой для маршрутных транспортных средств;

пешеходов обязали использовать светоотражающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

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