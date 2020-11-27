39-летняя Антонина, которую задержали за вымогательство, огорошила сходством во внешности с Наташей Королевой

Женщина, которая долгое время терроризировала Тарзана и требовала у него 2 млн рублей, отправлена за решетку на два месяца, пишет КП.

План Антонины был прост: она хотела обвинить Сергея Глушко в том, что он ее бросил беременной, и требовала ей заплатить 2 млн, чтобы она "держала рот на замке".

Для реализиции плана 39-летняя Антонина даже нашла "внебрачную" дочь Екатерину. Но Тарзан не повелся на такой развод и заранее обратился за помощью в полиции, из-за чего вымогательниц поймали "на горячем".

"26 ноября Антонина Саввидес, обвиняемая в вымогательстве в особо крупном размере, заключена под стражу на два месяца, до 24 января 2021 года", - проинформировала пресс-служба московского суда.

Если ее вина будет доказана, то она может угодить в тюрьму на срок от 7 до 15 лет. Но пользователи соцсетей обратили внимание, что вымогательница, которая шантажировала Тарзана на 2 млн, очень похожа на Наташу Королеву.

"На опустившуюся алкоголичку она похожа, а не на Королеву", "Эх порывайкины, порывайкины. Сначало о свободе в ваших отношениях на всех каналах рассказываете, а потом пиар на костях. Опустились", "И теперь нас ждёт затяжной сериал: Тарзан и партнерши! Похоже это надолго! Мужайтесь дорогие товарищи!", - написали пользователи в комментариях.

Самое интересное, что задержанная Антонина похожа на Наташу Королевой формой губ и вырезом глаз, а также "круглым лицом".

"Копия! Такая же кругленькая, губастенькая, глазастенькая", - пишет издание КП со ссылкой на обсуждение в социальных сетях.

О скандале, в который вляпался Тарзан, мы еще рассказывали в сентябре.

Тогда выяснилось, что стриптизер привел домой любовниц, пока Наташа Королева отдыхала на курорте. После этого из московской квартиры звезд пропали украшения на пять миллионов рублей и три тысячи евро. Наташа Королева подала в суд на Анастасию Шульженко.

Позже стало известно, что неизвестные женщины начали шантажировать Тарзана и вымогать у него 2 млн рублей.

Напомним, скандал с изменами Тарзана получил продолжение

Как сообщала Politeka, Пикантное видео Тарзана с двумя девушками, скандал получил неожиданную развязку

Также Politeka писала, что Наташа Королева нашла утешение в объятиях юного "тарзанчика"