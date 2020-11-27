У Ольги Бузової в професійному контракті немає заборони народжувати дітей, тому вони з Давою можуть задуматися про поповнення

Про це розповів наречений Бузової Давид Манукян в ефірі російського радіо.

Як зізнався Дава, він був би найщасливішим чоловіком на світі, якби його кохана Ольга Бузова завагітніла.

Зараз у відносинах Давида і Ольги все добре, а нещодавно блогер відверто заговорив, що їм би варто було вже задуматися над поповненням в родині.

"Люблю її з кожним днем все більше. Від цього стає все страшніше. Вона невід'ємна частина мого життя. Без неї ніяк. Я дуже хочу від неї дітей. Закоханість у нас давно переросла в любов. Вона моя частинка. Найбажаніші слова від неї - "я вагітна". Але вона поки працює. Ольга, до речі, теж дуже сильно хоче дитину. Коли прийде час - тоді прийде. У неї немає контракту, що їй не можна народжувати. Це я знаю точно", - зізнався Давид Манукян в ефірі радіо.

Але мрію про народження дитини поки втілити в життя нереально, оскільки Ольга Бузова повністю присвячена роботі.

Раніше Давид Манукян публікував фото, на якому можна було побачити кругленький животик Ольги Бузової.

Вільні речі не приховали кругленький животик Ольги Бузової, що породило чутки про можливу вагітність російської зірки.

"Вагітна чи що?"- підписав Давид Манукян знімок в Instagram Stories, на якому видно зміни в зовнішності Ольги Бузової.

Але зіркова пара офіційно про поповнення в родині поки нічого не повідомляла.

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