У Ольги Бузовой в профессиональном контракте нет запрета рожать детей, поэтому они с Давой могут задуматься о пополнении

Об этом рассказал жених Бузовой Давид Манукян в эфире российского радио.

Как признался Дава, он был бы самым счастливым мужчиной на свете, если бы его возлюбленная Ольга Бузова забеременела.

Сейчас в отношениях Давида и Ольги все хорошо, а недавно блогер откровенно заговорил, что им бы стоило уже задуматься над пополнением в семье.

«Люблю ее с каждым днем все больше. От этого становится все страшнее. Она неотъемлемая часть моей жизни. Без нее никак. Я очень хочу от нее детей. Влюбленность у нас давно переросла в любовь. Она моя частичка. Самые желанные слова от нее — «Я беременна». Но она пока работает. Ольга, кстати, тоже очень сильно хочет ребенка. Когда придет время — тогда придет. У нее нет контракта, что ей нельзя рожать. Это я знаю точно», - признался Давид Манукян в эфире радио.

Но мечту о рождении ребенка пока воплотить в жизнь нереально, поскольку Ольга Бузова полностью поглащена работой.

Ранее Давид Манукян публиковал фото, на котором можно было увидеть округлившийся животик Ольги Бузовой.

Свободные вещи не скрыли округлившийся животик Ольги Бузовой, что породило слухи о возможной беременности российской звезды.

"Беременна что ли?" — подписал Давид Манукян снимок в Instagram Stories, на котором видны изменения во внешности Ольги Бузовой.

Но звездная пара официально о пополнении в семье пока ничего не сообщала.

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