Новий кліп оновлений ВІА Гри не всім припав до душі

Відоролик був опублікований на хостингу Youtube.

Так, продюсер Костянтин Меладзе вирішив роздягнути оновлений склад ВІА Гри в кліпі на пісню "Рикошет".

Дія кліпу розгортається спершу в роздягальні, де нові дівчата, підібрані Меладзе, спокусливо переодягаються, а пізніше виходять на імпровізоване поле, щоб зіграти в бейсбол.

Костянтин Меладзе в новому кліпі, ймовірно, вирішив зробити акцент на красі молодих дівчат, але сама задумка кліпу сподобалася не всім фанатам ВІА Гри.

Шанувальники завалили відео на Youtube гнівними коментарями і дивуються, навіщо Меладзе змусив нових дівчат з групи грати в бейсбол. Але були й такі коментатори, яким сподобалася чергова робота продюсера.

"У пісні самої енергія так і пре, а кліп цей уповільнений якийсь", " кліп ні про що! При чому тут взагалі бейсбол. Весь кліп: в машині посиділи полежали, постояли, м'яч покидали половили. Нічого цікавого", " Сенс кліпу не зрозумілий. гаразд: показали красу дівчат. Але чому так мляво? Де ВІА Гра?", "Я чекав, пострілів , пістолетів, оскільки на фотці з синглом саме так було, але переграно все інакше. До речі, кадр в кінці, де всі втрьох, нагадує кліп, де дівчата так само були розташовані по кадру", " Ну таке...Криза торкнулася і музичної сфери. Примітивненько якось.Слабка сексі енергія. Не чіпляє плоть", " причому тут бейсбол, ну навіщо. Весь кліп тільки й роблять, що в роздягальні повзають (не в образу дівчаткам, вони красуні) і м'ячі жбурляють, сором...",- написали фанати в коментарях.



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