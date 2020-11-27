Схвалений проект держбюджету на 2021 рік не передбачає скорочення витрат на соцвиплати

Про це в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" заявила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна.

За її словами, соцвиплати скорочувати не будуть і також у держбюджеті передбачено підвищення прожиткового мінімуму.

"Бюджет на 2021 рік не передбачає, по-перше, ніякого скорочення ніякої соціальної виплати. Друге-прожитковий мінімум зростає. Він росте маленькими темпами-9,3%, він покриває трішечки більше прогнозовану інфляцію, але все ж допомоги, які до нього прив'язані, теж будуть підвищені", – підкреслила міністр у прямому ефірі.

Крім мінімалки, на початку 2021 року також підвищується розмір мінімальної виплати для пенсіонерів у віці від 65 років і у яких є необхідна кількість стажу. Таким чином, їм нараховуватимуть на 400 гривень більше.

У липні 2021 року, за словами Лазебної, підвищення отримають пенсіонери у віці від 75 років. Для них передбачена надбавка в 500 грн.

Додамо, що за даними Мінфіну в жовтні зріс розмір держборгу України на 22,52 млрд гривень.

Уточнюється, що за даними на 31 жовтня 2020 року державний і гарантований державою борг становив 2 368,18 млрд грн або $83,27 млрд.

Проект держбюджету на 2021 рік був затверджений на засіданні Кабінету Міністрів вчора, 26 листопада. Більш того, як заявив глава Мінфіну Сергій Марченко, проект бюджету вже схвалив МВФ.

Дефіцит бюджету зменшили з 6% до 5,47% - на суму 24 мільярди. У той же час доходи держави в рамках бюджету збільшилися на 21 мільярд.

Нагадаємо, що Прожитковий мінімум підвищать, що буде з пенсіями і зарплатами