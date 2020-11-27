Кому больше всех повезет

Одобренный проект госбюджета на 2021 год не предусматривает сокращение расходов на соцвыплаты

Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на владу" заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

По ее словам, соцвыплаты сокращать не будут и также в госбюджете предусмотрено повышение прожиточного минимума.

"Бюджет на 2021 год не предусматривает, во-первых, никакого сокращения никакой социальной выплаты. Второе – прожиточный минимум растет. Он растет маленькими темпами – 9,3%, он покрывает немножечко больше прогнозируемую инфляцию, но все же помощи, которые к нему привязаны, тоже будут повышены", – подчеркнула министр в прямом эфире.

Помимо минималки, в начале 2021 года также повышается размер минимальной выплаты для пенсионеров в возрасте от 65 лет и у которых есть необходимое количество стажа. Таким образом, им будут начислять на 400 гривен больше.

В июле 2021 года, по словам Лазебной, повышение получат пенсионеры в возрасте от 75 лет. Для них предусмотрена надбавка в 500 грн.

Добавим, что по данным Минфина в октябре вырос размер госдолга Украины на 22,52 млрд гривен.

Уточняется, что по данным на 31 октября 2020 года государственный и гарантированный государством долг составлял 2 368,18 млрд грн или $83,27 млрд.

Проект госбюджета на 2021 год был утвержден на заседании Кабинета министров вчера, 26 ноября. Более того, как заявил глава Минфина Сергей Марченко, проект бюджета уже одобрил МВФ.

Дефицит бюджета уменьшили с 6% до 5,47% - на сумму 24 миллиарда. В то же время доходы государства в рамках бюджета увеличились на 21 миллиард.

Напомним, что Прожиточный минимум повысят, что будет с пенсиями и зарплатами