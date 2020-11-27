Дочка онкохворої Анастасії Заворотнюк похвалилася своєю розкішною квартирою в Москві

Відповідні кадри Анна опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Поки в московських апартаментах немає меблів, але Анна Заворотнюк незабаром все одно збирається сюди переїхати із заміського особняка.

Дочка онкохворої "Моєї прекрасної няні" самостійно вибирала дизайн інтер'єру і віддала перевагу світлим відтінкам, щоб у квартирі було більше візуального простору.

Поки що Анна Заворотнюк встигла купити телевізор, пральні машини, але великі меблі поки доведеться почекати, тому вона не може ще відзначити новосілля в квартирі.

"Я переїхала в квартиру, але тут ще нічого немає. Мабуть, все-таки доведеться дочекатися диванів і шаф і переїхати після цього. Хоча мені вже дуже хочеться заселитися", - відверто зізналася дочка Анастасії в Instagram.

"І до речі, мені не 26, а 24. Звучить якось сумно, ну не все так погано, скоро прийде мій диван, шафи, крісла і заживемо як люди", - додала дівчина в Stories.

Раніше Анна Заворотнюк вирішила підвести підсумки 2020 року, який для неї видався дуже складним.

"Мої рожеві окуляри і романтичні уявлення про прекрасний і безтурботний світ розбилися об скелі реалій. Але я можу точно сказати, що я стала сильнішою, ось ще трохи і перетворюся на сильного духом людини", - відверто заявила дочка онкохворої актриси.

Спадкоємиця "моєї прекрасної няні" також побажала здоров'я, щастя і любові тим людям, яким зараз нелегко.

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