Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк похвасталась своей роскошной квартирой в Москве

Соответствующие кадры Анна опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

Пока в московских аппартаментах нет мебели, но Анна Заворотнюк в скором времени все равно собирается сюда переехать из загородного особняка.

Дочь онкобольной "Моей прекрасной няни" самостоятельно выбирала дизайн интерьера и отдала предпочтение светлым оттенкам, чтобы в доме было больше визуального пространства.

Пока что Анна Заворотнюк успела купить телевизор, стиральные машины, но большую мебель пока придется подождать, поэтому она не может еще отметить новоселье в квартире.

«Я переехала в квартиру, но здесь еще ничего нет. Видимо, все-таки придется дождаться диванов и шкафов и переехать после этого. Хотя мне уже очень хочется заселиться», — откровенно призналась дочь Анастасии в Instagram.

"И кстати, мне не 26, а 24. Звучит как-то печально, ну не все так плохо, скоро придет мой диван, шкафы, кресла и заживем как люди", - добавила девушка в Stories.

Ранее Анна Заворотнюк решила подвести итоги 2020 года, который для нее выдался очень сложным.

"Мои розовые очки и романтические представления о прекрасном и безмятежном мире разбились о скалы реалий. Но я могу точно сказать, что я стала сильнее, вот ещё чуть чуть и превращусь в сильного духом человека", - откровенно заявила дочь онкобольной актрисы.

Наследница "Моей прекрасной няни" также пожелала здоровья, счастья и любви тем людям, которым сейчас нелегко.

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