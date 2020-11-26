Популярная украинская певица Даша Астафьева раззадорила поклонников смелым фото без лифчика

Как известно, Даша никогда не стеснялась демонстрировать свое роскошное тело, снимаясь в самых смелых и откровенных фотосессиях. Как пишет Politeka.net, ее новое фото не стало исключением.

Так, в разделе Сториз своего Инстаграм Астафьева поделилась жарким снимком. На нем красотка позирует с минимумом одежды. На ней черные трусики и кокетливые чулки, которые не могут не добавить пикантности и без того откровенному образу, а также белая рубашка. Вот только рубашку Астафьева решила расстегнуть, продемонстрировав свою пышную грудь без лифчика.

Певица дерзко вскинула руки вверх, поднимая рубашку и полностью обнажая свои прелести. При этом самое интимное она прикрыла надписью «В поддержку».

Волосы Даши на фото аккуратно уложены, а финальным аккордом в страстном образе стала красная помада на губах. В таком образе не сложно понять, почему в свое время Астафьева стала звездой украинского Playboy.

Ранее мы писали, что Даша поделилась фото, на котором позирует, накинув на себя лишь одно пальто. От белья знаменитость решила отказаться. В момент, когда певица поправляла прическу – пальто распахнулось, засветив на камеру явно лишнее.

Однако, как можно заметить по лицу знаменитой певицы, ее это ничуть не смутило.

Напомним, в леопарде, глубоких декольте и с открытой спиной: Даша Астафьева примерила свои самые горячие образы.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Астафьева обтянула прелести сеткой и потрясла своим богатством.

Также Politeka писала, что горячая Даша Астафьева без трусиков распахнула пальто, засветив самое сокровенное: ни капли смущения.