Популярна американська модель журналу Playboy Кассандра Сьєнега вразила фігурою у відвертому купальнику

Спекотна красуня поділилася новими соковитими кадрами в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото спекотна брюнетка позує на лежаку, демонструючи своє тіло у всій його красі. Для цього Кассандра вибрала яскравий помаранчевий купальник з дуже високою посадкою на стегнах, що надає пікантності образу моделі. Пишні груди Кассадри ледь не вискакує з тісного купальника, а його форма ззаду повністю оголює вражаючі сідниці.

Модель позує на лежаку в найвідвертіших позах, розставляючи ноги і вигинаючи спину на четвереньках.

У підписі до фото американка написала, за що вдячна в цей День подяки.

"Сьогодні я тренуюся, намагаючись бути вдячною за зараження ковидом. Ви правильно прочитали, лол...Моє життя настільки стрімке, що іноді я забуваю сповільнитися і насолодитися красою одного моменту. У зв'язку з цим, ось кілька моментів, відображених у часі, для вас. Я навіть одягла бікіні побільше, щоб ви могли розглядати їх перед усією родиною!", - з гумором підписала кадри красуня.

Її шанувальники прийшли в захват від фото і тут же почали бажати моделі якнайшвидшого одужання. За пару годин її фото зібрали майже чотири тисячі лайків.

Нагадавши, Кассандра Сьєнега з " Playboy" блиснула нереальною спокусою, скинувши нижню білизну: "Спека в ліжку".

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