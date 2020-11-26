Знаменита голлівудська актриса Дженніфер Еністон, яка прославилася роллю в культовому серіалі "Друзі", поділилася домашніми фото, на яких засвітила свого улюбленця

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася зворушливим постом у своєму Instagram.

Публікація 51-річної актриси виявилася присвячена Дню Подяки, який відзначають в США. Еністон показала себе в простому, домашньому образі. Зірка одягнена в темні джинси і чорну водолазку. На її обличчі не видно ніякої косметики, а волосся спокійно спадають на плечі без укладання.

Компанію Еністон склав її улюбленець-великий білосніжний щеня. На фото актриса сидить на підлозі і цмокає красеня в вушко.

"Ми вдячні", - підписала кадри зірка.

У коментарях люди захоплюються цуценям і вітають актрису.

"Він наймиліший! З Днем подяки!",» Люблю тебе«, " можна Я тебе обійму?", "Краща мама!". "Ви обидва виглядаєте так мило, моє серце переповнене", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Еністон стала обличчям нового бренду, який пропагує здоровий спосіб життя. Тримати себе у формі актрисі допомагають регулярні тренування і якісне харчування. У свій 51 рік Еністон виглядає чудово.

На фото для рекламної кампанії актриса з'явилася в обтягуючих лосинах і короткому топі. Виглядала зірка підтягнутою і доглянутою. Її фігурці могли б позаздрити і молоді красуні.

Відзначимо, що на початку 2000-х Еністон була одружена з Бредом Піттом.

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