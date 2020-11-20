Голливудская актриса Дженнифер Энистон, известная по легендарной роли в сериале «Друзья», похвасталась стройной фигурой

Как передает Politeka.net со ссылкой на Сплетник, Энистон стала лицом нового бренда, который пропагандирует здоровый образ жизни. Держать себя в форме актрисе помогают регулярные тренировки и качественное питание. В свой 51 год Энистон выглядит превосходно.

На фото для рекламной кампании актриса появилась в обтягивающих лосинах и коротком топе. Выглядела звезда подтянутой и ухоженной. Ее фигурке могли бы позавидовать и молодые красотки.

Стоит отметить, что помимо участия в рекламной кампании Дженнифер также стала креативным директором этого бренда.

В комментариях под новостью актрисе оставили массу комплиментов, но многие пользователи раскритиковали торговую марку за большое количество фотошопа.

«Для своего возраста выглядит она конечно шикарно», «Лучше бы стала мамой, чем очередным лицом чего-то там», «Но, если смотреть на вещи трезво, то тело у Энистон отличное, чего не скажешь о морде», «Бредушка кусает локти», «икона красоты», «Отфотошопили знатно», «Фотошоп на первом фото просто зашкаливает», «Я просто восхищаюсь ей! У нее не стандартная красота, как сейчас принято, но Джен просто невероятная», - пишут люди.

Как известно, в начале 2000-х Энистон была замужем за Брэдом Питтом.

Напомним, что постаревшие Питт и Энистон снова вместе, пикантное видео взорвало сеть: "Брэд, ты такой...".

Как сообщала Politeka, бывшая жена Брэда Питта Энистон удивила фигурой подростка в спортивном костюме: неожиданное фото.

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