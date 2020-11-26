Знаменитая голливудская актриса Дженнифер Энистон, прославившаяся ролью в культовом сериале «Друзья», поделилась домашними фото, на которых засветила своего любимца
Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась трогательным постом в своем Инстаграм.
Публикация 51-летней актрисы оказалась посвящена Дню благодарения, который отмечают в США. Энистон показала себя в простом, домашнем образе. Звезда одета в темные джинсы и черную водолазку. На ее лице не видно никакой косметики, а волосы спокойно спадают на плечи без укладки.
Компанию Энистон составил ее любимец – большой белоснежный щенок. На фото актриса сидит на полу и чмокает красавчика в ушко.
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«Мы благодарны», - подписала кадры звезда.
В комментариях люди восхищаются щенком и поздравляют актрису.
«Он самый милый! С Днем благодарения!», «Люблю тебя», «Можно я тебя обниму?», «Лучшая мама!», «Вы оба выглядите так мило, мое сердце переполнено», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Энистон стала лицом нового бренда, который пропагандирует здоровый образ жизни. Держать себя в форме актрисе помогают регулярные тренировки и качественное питание. В свой 51 год Энистон выглядит превосходно.
На фото для рекламной кампании актриса появилась в обтягивающих лосинах и коротком топе. Выглядела звезда подтянутой и ухоженной. Ее фигурке могли бы позавидовать и молодые красотки.
Отметим, что в начале 2000-х Энистон была замужем за Брэдом Питтом.
Напомним, бывшая жена Брэда Питта Энистон удивила фигурой подростка в спортивном костюме: неожиданное фото.
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Также Politeka писала, что 51-летняя Дженнифер Энистон в коротком топе заткнула за пояс молодых красоток.