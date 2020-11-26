Британська суперзірка Дуа Липа вразила шанувальників сміливим вбранням, ефектно розставивши ноги перед камерою

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Минув тиждень! Спасибі, що зобразили ці моменти», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографіях Дуа Липа сфотографована в момент, коли співачка дає концерт. Згідно з планом, зірка нібито "злітає" над сценою. Також в кадр потрапив танець знаменитої співачки з танцпідтримкою.

"Будь-хто скаже, що ти чудова була на цьому концерті», «ти народжена для подібного", " це королівські вигини. Ти вмієш дати приємно", "ти справжня королева-твої концерти це щось запаморочливе", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що відома співачка Дуа Липа показала себе в незвичайному образі.

На фото зірка позувала в топі й штанях, які приспустила, чорного кольору. Красуня стояла біля стіни й можна помітити на сідницях мотузочки від стрингів співачки. Волосся у липи було розпущеним, артистка скорчила гримасу на знімку.

"Бранець", - підписала фото Дуа.

Фанати поставили понад 500 тисяч лайків і написали коментарі.

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