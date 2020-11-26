Британская суперзвезда Дуа Липа впечатлила поклонников смелым нарядом, эффектно расставив ноги перед камерой

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Прошла неделя! Спасибо, что запечатлели эти моменты», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографиях Дуа Липа сфотографирована в момент, когда певица дает концерт. Согласно плану, звезда якобы «взлетает» над сценой. Также в кадр попал танец знаменитой певицы с подтанцовкой.

«Любой скажет, что ты великолепна была на этом концерте», «ты рождена для подобного», «это королевские изгибы. Ты умеешь дать приятно», «ты настоящая королева - твои концерты это что-то умопомрачительное», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что известная певица Дуа Липа показала себя в необычном образе.

На фото звезда позировала в топе и штанах, которые приспустила, черного цвета. Красотка стояла у стены и можно заметить на ягодицах веревочки от стрингов певицы. Волосы у Липы были распущенными, артистка скорчила гримасу на снимке.

"Пленник", - подписала фото Дуа.

Фанаты поставили более 500 тысяч лайков и написали комментарии.

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