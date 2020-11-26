Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес запалив з гарячою брюнеткою у своєму новому кліпі

Український музикант слідом за своєю дружиною випустив новий кліп на свою пісню «Якби». Як повідомляє Politeka.net, Дорофєєва не могла не підтримати коханого, і поділилася уривком з музичного відео в своєму Instagram.

На кадрах Дантес стоїть посеред кімнати в чорному костюмі і квітчастій сорочці, а в цей момент до нього стрімко наближається розкішна дівчина, яка тут же дає співакові ляпас. Потім красуня хапає голову Дантеса "в замок" і веде його за собою, тріпаючи його по волоссю. Артисту не залишається нічого іншого, окрім як слідувати за нею.

"Моя любов! Я вітаю тебе з прем'єрою!!! Ти нереально талановитий", - написала Дорофєєва в підписі до відео.

Її чоловік тут же подякував жінці за комплімент.

"Спасибі, рідна!!! Спасибі, що завжди поруч!!",- написав він у коментарі.

Шанувальники артистів також активно коментують відео.

"Ви так мило підтримуєте один-одного", "Це ваш місяць. Надя випустила першу сольну пісню і кліп Вова нову пісню і кліп", "дуже крутий!!! Наді пощастило з чоловіком а чоловікові з дружиною!", "Любов про яку можна тільки мріяти", "ви з Вовою приклад справжньої і щирої любові!", "Надюша, пора почати годувати Вову добре, що він бідненький зовсім змарнував", - пишуть люди.

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