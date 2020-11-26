Молода дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова показала, як артист відправляється розважатися без неї

26-річна дівчина поділилася фрагментами з їх з артистом повсякденного життя в розділі Сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Репяхова розкрила, як в їхньому сімейному житті розважається її 54-річний чоловік. Як з'ясувалося, співак відвідує парубочі вечори і веселиться з друзями в лазні.

На кадрах можна побачити, як Павлик в теплій куртці збирається йти, залишаючи свою дружину вдома одну.

"Відправляю чоловіка на парубочий вечір сьогодні. Погуляє без мене. Спочатку банька, звичайно ж, потім парубочий ... ти глянь!",- вимовляє Репяхова за кадром злегка незадоволеним тоном.

У підписі до відео вона зазначила, що її чоловік «добре влаштувався».

При цьому сам Павлик стоїть з посмішкою на обличчі і показує в камеру великі пальці. Судячи з усього, артисту такий розклад дійсно подобається.

Раніше ми писали, що Репяхова зізналася, що в їх новоспеченій родині є певні заборони. Так, чоловік не дозволяє їй зустрічатися з друзями чоловічої статі у вечірній час. Такі зустрічі дівчина може влаштовувати тільки вдень.

У той же час Репяхова розповіла, що Павлик не перевіряє її телефони.

Нагадаємо, молода дружина Павлика відверто розповіла, як їй живеться з 54-річним співаком: «забороняє...».

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