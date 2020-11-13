Молодая жена 54-летнего певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, что из-за карантина они с мужем лишились работы

На этой неделе правительство приняло решение о введении по всей стране карантина выходного дня. Как выяснилось, из-за новых ограничений Павлик и его жена, которая по совместительству работает его концертным менеджером, лишились работы. Об этом Репяхова рассказала в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Мы потеряли работу из-за карантина выходного дня. Просто потеряли деньги, а могли бы на них кушать и закрывать свои вопросы…», - пожаловалась девушка в Сториз.

Она уточнила, что сейчас им с мужем нужны деньги для оплаты по аренде и кредитам.

«А правительство не хочет рассказать, где нам взять деньги, чтобы закрыть аренды и кредиты в следующем месяце», - поинтересовалась Репяхова.

Отметим, что видео со своим обращением она записывала лежа в постели. По словам самой девушки, она «немножко расклеилась».

Ранее Репяхова решила рассказать у себя в Instagram, как начинался ее роман с певцом.

"Пошла на концерт Мозгового 29 октября 2015 года, увидела там Виктора Павлика. Через пару дней взяла билеты в Николаев. Нашла ближайший концерт по стране. 4 ноября мы уже познакомились. 6-го Виктор позвонил и пригласил меня на концерт уже в Киеве. 7-го взял меня с собой на работу – долго не думал", – поделилась Екатерина.

Напомним, молодая жена Павлика осунулась и побледнела рядом с цветущим мужем: «Рано состаришься…».

Как сообщала Politeka, новая жена Павлика в красках рассказала, как он изменял с ней супруге: "Долго не думал".

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика оголила бюст ради пикантного фото, поразив признанием.