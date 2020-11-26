Молодая жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, как артист отправляется развлекаться без нее

26-летняя девушка поделилась фрагментами из их с артистом повседневной жизни в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Репяхова раскрыла, как в их семейной жизни развлекается ее 54-летний муж. Как выяснилось, певец посещает мальчишники и веселится с друзьями в бане.

На кадрах можно увидеть, как Павлик в теплой куртке собирается уходить, оставляя свою жену дома одну.

«Отправляю мужа на мальчишник сегодня. Погуляет без меня. Сначала банька, конечно же, потом мальчишник…Ты глянь!», - произносит Репяхова за кадром слегка недовольным тоном.

В подписи к видео она отметила, что ее муж «Хорошо устроился».

При этом сам Павлик стоит с улыбкой на лице и показывает в камеру большие пальцы. Судя по всему, артисту такой расклад действительно нравится.

Ранее мы писали, что Репяхова призналась, что в их новоиспеченной семье есть определенные запреты. Так, муж не разрешает ей встречаться с друзьями мужского пола в вечернее время. Такие встречи девушка может устраивать только днем.

В то же время Репяхова рассказала, что Павлик не проверяет ее телефоны.

Напомним, молодая жена Павлика откровенно рассказала, как ей живется с 54-летним певцом: «запрещает…».

Как сообщала Politeka, большие проблемы у Павлика и его молодой жены, девушка прямо в постели записала видеообращение: "Мы потеряли...".

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика осунулась и побледнела рядом с цветущим мужем: «Рано состаришься…».