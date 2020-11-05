Молодую жену Виктора Павлика раскритиковали за внешний вид

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Екатерина Репяхова опубликовала совместные фото с мужем. Как известно, летом 2020 года 26-летняя Катя и 54-летний Виктор сыграли свадьбу. Судя по посту Репяховой, вместе они уже пять лет.

«Нам 5 лет. Я как и прежде люблю тебя с таким трепетом. Когда ты на гастролях я плохо сплю, а когда уезжаешь по делам считаю каждую минуту. И это правда», - подписала фото девушка.

За день пост собрал почти три тысячи лайков. В комментариях девушке оставили массу комплиментов. Но нашлись и те, кто заметил, что Екатерина стала хуже выглядеть. Поклонники предположили, что так на девушку могут влиять отношения со взрослым мужчиной.

«Вы даже похожи на друг друга внешностью», «Рано состаришься со старым мужчиной, уже осунулось лицо», «Такая бледная», «Боже, какой ужас», «Павлик нормально выглядит или Катя старше выглядит», «Какие же вы крутые», «Вы замечательные и по отдельности, а вместе то вообще», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Павлик на фото, наоборот, выглядит цветущим и жизнерадостным. Видно, что мужчина счастлив.

Напомним, что безутешный Виктор Павлик не сдержался и показал, как скорбит по сыну: «Кажется, что вчера…».

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика морально готовится к операции, откровенное признание: "Сделаю...".

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