Семейная жизнь оказалась не без трудностей

Молодая жена известного украинского певца Виктора Павлика откровенно рассказала о запретах со стороны супруга

26-летняя жена 54-летнего артиста поделилась новыми откровениями об их отношениях в программе «Зірковий шлях».

Как известно, отношениям Репяховой и Павлика уже 5 лет. Этой весной пара официально сыграла свадьбу после расставания певца с его бывшей женой, которой он изменял с молодой возлюбленной.

В новом интервью Репяхова призналась, что в их новоиспеченной семье есть определенные запреты. Так, муж не разрешает ей встречаться с друзьями мужского пола в вечернее время. Такие встречи девушка может устраивать только днем.

В то же время Репяхова рассказала, что Павлик не проверяет ее телефоны.

«Он никогда не проверяет мой телефон, никогда не ревнует меня…ну практически никогда», - рассказала девушка.

Кроме того, Репяхова рассказала, что подарила супругу на их пятую годовщину. Так, девушка решила порадовать певца капкейками с их фотографиями. Затем они отправились отмечать свой праздник в один из ресторанов Киева.

Отметим, что для 54-летнего Павлика этот брак стал четвертым. От каждой из трех предыдущих жен у певца было по ребенку. Его младший сын Павел ушел из жизни 7 августа этого года после продолжительной борьбы с раком.

Напомним, большие проблемы у Павлика и его молодой жены, девушка прямо в постели записала видеообращение: "Мы потеряли...".

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика осунулась и побледнела рядом с цветущим мужем: «Рано состаришься…».

Также Politeka писала, что новая жена Павлика в красках рассказала, как он изменял с ней супруге: "Долго не думал".