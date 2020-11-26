Новий локдаун загрожує Україні рекордним обвалом гривні до критичних цифр

В останні дні в уряді все частіше звучать заклики посилити карантин аж до введення 4-тижневого локдауну. Такі радикальні заходи, у разі їх прийняття, не можуть не позначитися на економіці країни.

Зокрема, курс долара ризикує оновити рекордні показники з 2015 року, підскочивши до 29 гривень, розповів у коментарі «Сьогодні» аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Він також попередив, що на міжбанку цілком вірогідний стрибок долара і до 32 гривень. У зв'язку з цим експерт рекомендує українцям тримати свої заощадження в американській валюті.

Гойлов уточнив, що локдаун проявить себе на валютному ринку, коли нерезиденти вийдуть на міжбанк купувати валюту.

"У такому випадку гривня до долара має всі шанси подолати позначку 29 і оновити рекорд 2015 року. Падіння попиту з боку імпортерів дозволить уникнути катастрофічних наслідків, але в моменті ми можемо побачити курс вище 32 гривень за долар", - попередив експерт.

Він також зазначив, що через жорсткий карантин в Україні може підскочити різко зрости дефіцит держбюджету, обвалитися ВВП, а також підскочити кількість проблемних кредитів у банківській системі.

За словами Гойлова, зараз в української економіки "вкрай низький запас міцності", тому назвати точні суми можливих втрат важко. Експерт припустив, що з наслідками пандемії нашій країні доведеться розбиратися аж до 2023 року.

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