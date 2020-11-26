Старший сын известной российской певицы Кристины Орбакайте Никита опубликовал фото, на котором похвастался необычным позированием и новой одеждой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Никиты в соцсети.

Так, на опубликованных фотографиях сын Орбакайте позирует в теплом черном костюме. При этом для позирования он выбрал непривычные позы в стиле Ниндзя. Также на одном из фото он сидит с гитарой.

"Самый удобный комбинезон, на который когда-либо надеялся! Дома теперь только в нем! И стиль классный, он как будто мне силы ниндзя придает, я прям чувствую, как моя чакра раскрывается", - написал он.

В комментариях фолловеры оценили домашний стиль Никиты и написали ему множество положительных комментариев.

"Прямо как из "Матрицы", "Супер! Образ тебе очень к лицу, Никита!", "Бомбически!", "Викинг", - пишут в комментариях.

Следует отметить, что Никита Орбакайте нередко перевоплощается в разные образы. Так, недавно в Сети появилось его фото в форме с погонами, что вызвало множество вопросов со стороны фолловеров. В частности, многие говорили, что он не имеет права надевать на себя форму. Впрочем, прозвучало и предположение, что она нужна была для съемок.

Напомним, что счастливая Орбакайте показала торчащий животик и мужа-красавца: "что, уже не расстаетесь?".

А еще Politeka писала, что всплыла правда о скандальном разводе Орбакайте с "влюбчивым" мужем.