Зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук показала свій новий витончений та елегантний образ
Як передає Politeka.net, розкішним кадром артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На опублікованій світлині Адамчук позує у стильному білому костюмі, гольфі і рукавичках. При цьому артистка широко посміхається та мрійливо дивиться вгору.
Особливу елегантність фотографії додає те, що вона виконана у чорно-білих тонах.
Адамчук не стала коментувати своє фото, однак залишила геолокацію - світлину зроблено у Жовтневому палаці.
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У попередньому пості Адамчук пояснила, що це за лаштунками "Кварталу 95".
Раніше Адамчук поділилась в мережі кадром, на якому вона позувала на тлі величезного годинника. Одяглася Марта в шикарне довге плаття, які ідеально підкреслювало її жіночність.
"Я і мій друг - час", - коротко підписала свій пост Марта.
Шанувальники оцінили кадр та не стримували захоплення від краси артистки.
"Дуже гарний образ. І взагалі, ви красива. З вас потрібно писати портрети. Шкода, я не художник, а так би обов'язково б вас намалювала", "Надихаюча Марта", "Як завжди, дуже красива. А на цьому фото ви схожі на актрису якогось фільму", "Як красиво. Мартуся, час тобі пасує", - писали під знімком артистки.
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