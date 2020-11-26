У поєднанні з яскравим макіяжем - дуже ефектно

Зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук показала свій новий витончений та елегантний образ

Як передає Politeka.net, розкішним кадром артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На опублікованій світлині Адамчук позує у стильному білому костюмі, гольфі і рукавичках. При цьому артистка широко посміхається та мрійливо дивиться вгору.

Особливу елегантність фотографії додає те, що вона виконана у чорно-білих тонах.

Адамчук не стала коментувати своє фото, однак залишила геолокацію - світлину зроблено у Жовтневому палаці.

У попередньому пості Адамчук пояснила, що це за лаштунками "Кварталу 95".

Раніше Адамчук поділилась в мережі кадром, на якому вона позувала на тлі величезного годинника. Одяглася Марта в шикарне довге плаття, які ідеально підкреслювало її жіночність.

"Я і мій друг - час", - коротко підписала свій пост Марта.

Шанувальники оцінили кадр та не стримували захоплення від краси артистки.

"Дуже гарний образ. І взагалі, ви красива. З вас потрібно писати портрети. Шкода, я не художник, а так би обов'язково б вас намалювала", "Надихаюча Марта", "Як завжди, дуже красива. А на цьому фото ви схожі на актрису якогось фільму", "Як красиво. Мартуся, час тобі пасує", - писали під знімком артистки.

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