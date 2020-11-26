Популярна російська співачка Глюкоза вразила апетитними формами, зігнувшись в крихітному купальнику

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

Так, на опублікованій фотографії Глюкоза позує в мініатюрному купальнику спиною на камеру, демонструючи апетитні форми на повний зріст. Попри те, що кадр не був як-небудь підписаний, її шанувальники буквально «зійшли з розуму» від краси кумира.

"Нереально крута і красива«,» очманіти, яка принадність«,» ох, не для вразливих«,» Наташа з роками як хороше французьке вино 🍷- стає тільки краще«,» очманіти«,» Наташа - ти неймовірна красуня«,» я відразу побачила, де добре«,» ось це жаркий листопад", - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, співачка Глюкоза, справжнє ім'я якої Наталія Іонова, вразила бездоганною фігурою в тісному боді

"Ласкаво просимо в джунглі", - коротко йдеться в підписі.

На фотографії Глюкоза позує в одному тісному боді, ефектно показуючи на камеру хижий погляд. Шанувальники знаменитості були без розуму від побаченого, про що говорять коментарі під знімком.

Нагадаємо, що юна дочка глюкози заткнула за пояс дітей Пугачової, Кіркорова та інших зірок: "вона народилася з великим...".

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