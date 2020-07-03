Старшая дочь певицы Глюкозы записала свой первый трек, поразив маму решением

Так, согласно заявлению самой звездной мамы, ее старшая дочка Лида – запела. Причем клип девочки весьма необычный, прямо как когда-то работы ее мамы: мультяшный клип, обработанный в фильтрах с рисовкой, голос и псевдоним - Петарда.

Сегодня важный день для нашей семьи, мы долго готовились 💕❤️ Никогда не думали с @chistrus, что наша старшая дочь захочет заниматься музыкой! Но она родилась с большим талантом, очень глубокой девочкой. С детства она поёт, играет на инструментах, сочиняет музыку и песни.

Сегодня состоялась премьера ее песни «Петарда», где мы открыли лицо @lidus_music! У неё есть уже крепкая фан поддержка :) Ещё не армия, но они точно смогут за неё постоять! Мне, как маме, очень хотелось избежать сравнения, хочется, чтобы Лиду воспринимали как отдельную личность. И поверьте, так оно и есть! Мы очень разные, но настоящие друзья.

Рисованные клипы помогли нам уберечь ее от критики и сравнений, сегодня мы видим, что Лида готова к этому пути. Прошу встретить ее тепло. Это удивительный путь - быть в музыке и создавать ее для людей. ❤️ Вперёд, любимая #ПЕТАРДА, ты знаешь, мы всегда рядом ☀️❤️», - рассказала певица об успехах дочери.

Фанаты, ожидаемо, равнодушны не остались:

«Мама тоже начинала с Мультиков)))))) "Ералаш" не в счет))))))», «Кстати очень качественно! Прям качает!👏🏼🔥», «Молодец! В добрый путь, Лида!!! Супер клип!!! Отличная песня! Жги!!!У тебя все получится!!!», «Очень круто и не похожее на многое 👏👏👏», «Круто! Голос🔥🔥🔥 удачи Лиде», «Очень приятный голос. Молодец, девочка!», «Всем здрасти)) Сделайте подарок своему любимому мужчине)».

До этого мы сообщали, что старшая дочь российской поп-дивы Глюкоза (настоящее имя Наталья Ионова) радикально сменила имидж. 12-летняя Лидия ищет свой образ, пишет издание.

Если ранее девочка подобно маме носила элегантное каре, накануне она опубликовала весьма интригующие кадры с новым имиджем. Девушку отныне украшает прическа «под ноль». Кроме того, волосы девочка выкрасила в фиолетовый цвет. Внешний вид подростка дополнен рокерской футболкой, разодранной кофтой и цепью.

Не все пользователи в Instagram поддержали смелые шаги девочки.

"Неформал ахахаха", "красиво,но стрёмно,но мне нравится", " Претставля бчто будет творитья у меня в классе", " Ужасно".

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