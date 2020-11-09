Российская певица Глюкоза, настоящее имя которой Наталья Ионова, впечатлила безупречной фигурой в тесном боди

Как рассказывает Politeka, фотографию красотка опубликовала у себя в Instagram.

«Добро пожаловать в джунгли», - коротко говорится в подписи.

На фотографии Глюкоза позирует в одном тесном боди, эффектно показывая на камеру хищный взгляд. Поклонники знаменитости были без ума от увиденного, о чем говорят комментарии под снимком.

«Красотка», «красиво, но где та грань между эстетикой и продажей?», «хороша же Глюкоза. Хоть с ней под капельницу ложись...», «супер ножки и попец. Не пойму, что там за тату», «ох, это пожар», - пишут они.

До этого сообщалось, что российская исполнительница Глюкоза вырядилась в соблазнительный купальник, тем самым обрадовав многочисленных поклонников

Наталья Чистякова-Ионова, а это, как известно, настоящее имя певицы, обожает будоражить воображение своих фолловеров провокационными снимками, которые она частенько выставляет у себя в Инстаграм.

Так и на этот раз знаменитость продемонстрировала шикарную фигуру в белоснежном купальнике. Правда, снимок сделан так, что видна лишь верхняя часть купальника, однако и этого достойно для того, чтобы оценить соблазнительные формы звезды.

Напомним, что юная дочь Глюкозы заткнула за пояс детей Пугачевой, Киркорова и других звезд: "Она родилась с большим...".

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