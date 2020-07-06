13-летняя Лида Чистякова, дочка певицы Глюкозы, решила пойти по стопам матери, но без жертв не обошлось

Недавно девочка выпустила свой первый клип, при чем в мультяшном стиле. Муж Наташи Ионовой (настоящее имя Глюкозы), бизнесмен Александр Чистяков, рассказал, что до начала певческой карьеры Лиду выгнали из школы за плохое поведение и неподобающую одежду, хоть училась девочка нормально.

Причем, по словам Чистякова, семье об этом сообщили за неделю до начала учебного года. В конце концов, Лиде нашлось место в творческой школе Сергея Казарновского.

То, что девочка променяла образование на карьеру певицы, неудивительно, ведь у нее перед глазами удачный пример. Наташа Ионова начала сниматься в «Ералаше» - в 11 лет, а петь - в 15. И заканчивала вечернюю школу, чтобы ничто не мешало работе на сцене.

Напомним, первый клип Лиды Чистяковой "Петарда" до боли напоминает ранние работы ее матери: мультяшный клип, обработанный в фильтрах с рисовкой.

"Сегодня важный день для нашей семьи, мы долго готовились 💕❤️ Никогда не думали с @chistrus, что наша старшая дочь захочет заниматься музыкой! Но она родилась с большим талантом, очень глубокой девочкой, - так отозвалась о первых шагах дочери Глюкоза. - У нее есть уже крепкая фан поддержка :) Ещё не армия, но они точно смогут за неё постоять! Мне, как маме, очень хотелось избежать сравнения, хочется, чтобы Лиду воспринимали как отдельную личность. И поверьте, так оно и есть! Мы очень разные, но настоящие друзья".

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