Популярная российская певица Глюкоза впечатлила аппетитными формами, изогнувшись в крохотном купальнике

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

Так, на опубликованной фотографии Глюкоза позирует в миниатюрном купальнике спиной на камеру, демонстрируя аппетитные формы во весь рост. Несмотря на то, что кадр не был как-либо подписан, ее поклонники буквально «сошли с ума» от красоты кумира.

«Нереально крутая и красивая», «очуметь, какая прелесть», «ох, не для впечатлительных», «Наташа с годами как хорошее французское вино 🍷- становится только лучше», «обалдеть», «Наташа - ты невероятная красотка», «я сразу увидела, где хорошо», «вот это жаркий ноябрь», - пишут они.

Как сообщалось до этого, певица Глюкоза, настоящее имя которой Наталья Ионова, впечатлила безупречной фигурой в тесном боди

«Добро пожаловать в джунгли», - коротко говорится в подписи.

На фотографии Глюкоза позирует в одном тесном боди, эффектно показывая на камеру хищный взгляд. Поклонники знаменитости были без ума от увиденного, о чем говорят комментарии под снимком.

Напомним, что юная дочь Глюкозы заткнула за пояс детей Пугачевой, Киркорова и других звезд: "Она родилась с большим...".

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