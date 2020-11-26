Алла Пугачова і Максим Галкін показали художню виставку, яку влаштувала їхня дочка Ліза

Російські зірки продовжують ділитися зі своїми шанувальниками зворушливими кадрами сімейного проведення часу. Як повідомляє Politeka.net, цього разу Галкін показав у своєму Instagram, як семирічна Ліза з братом Гаррі розважають своїх батьків.

Вже зараз діти артистів починають проявляти свою творчу сторону. Так, маленька Ліза зібрала цілу серію своїх малюнків і вирішила влаштувати вдома їх виставку. З організацією їй допоміг брат, який розклеїв «афіші» по дому.

За кадром відео Чути голос Пугачової, яка коментує «картини» дочки. Серед представлених Лізою малюнків можна помітити фантастичну метелика, веселого краба і реактивний літак.

На питання Пугачової про те, чи можна придбати «картини», Ліза з упевненістю відповідає, що купити їх можна безкоштовно.

"Перший раз чую, що можна безкоштовно купити", - дивується співачка словами дочки.

Шанувальники зоряного сімейства тут же почали коментувати кадри.

"Не така вже художниця і маловідома)) принадність. І художник, і продюсер, і оператор, і захоплений відвідувач", "які милі малюки, а виставка пройшла на ура. Алла Борисівна просто принадність", "в ролі натовпу захоплених відвідувачів Максим Галкін!", "Слава не за горами", "які вони теплі, сонячні", - пишуть люди.

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