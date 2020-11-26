Алла Пугачева и Максим Галкин показали художественную выставку, которую устроила их дочь Лиза

Российские звезды продолжают делиться со своими поклонниками трогательными кадрами семейного времяпровождения. Как сообщает Politeka.net, на этот раз Галкин показал в своем Инстаграм, как семилетняя Лиза с братом Гарри развлекают своих родителей.

Уже сейчас дети артистов начинают проявлять свою творческую сторону. Так, маленькая Лиза собрала целую серию своих рисунков и решила устроить дома их выставку. С организацией ей помог брат, который расклеил «афиши» по дому.

За кадром видео слышен голос Пугачевой, которая комментирует «картины» дочери. Среди представленных Лизой рисунков можно заметить фантастическую бабочку, веселого краба и реактивный самолет.

На вопрос Пугачевой о том, можно ли приобрести «картины», Лиза с уверенностью отвечает, что купить их можно бесплатно.

«Первый раз слышу, что можно бесплатно купить», - удивляется певица словам дочери.

Поклонники звездного семейства тут же принялись комментировать кадры.

«Не такая уж художница и малоизвестная)) Прелесть. И художник, и продюсер, и оператор, и восторженный посетитель», «Какие милые малыши, а выставка прошла на ура. Алла Борисовна просто прелесть», «В роли толпы восторженных посетителей Максим Галкин!», «Слава не за горами», «Какие они тёплые, солнечные», - пишут люди.

Напомним, Кристину Орбакайте сравнили с младшей сестрой Лизой Галкиной, разница в 42 года: "Абсолютно чужие...".

Как сообщала Politeka, Пугачева вся в черном забыла о возрасте и блеснула экстремальным разрезом: "Неудивительно, что Максим влюбился".

Также Politeka писала, что взъерошенная Пугачева с синими глазами наделала шуму ярким образом: «В любом возрасте прекрасна!».