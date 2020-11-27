Вік нікого не щадить і навіть голлівудські красуні за допомогою пластики і уколів краси не в змозі приховати вікові зміни

Politeka.net дізнавалася, як сьогодні виглядають голлівудські красуні, яких обожнюють мільйони.

Анджеліні Джолі 45 років, але через хворобливу худорлявість вона іноді виглядає старше своїх років. Чарівність зірки згасає з кожним роком, але фанати не втомлюються її підтримувати.

"Джолі виглядає чудово", - пишуть вони в мережі.

62-річна Шерон Стоун іноді з'являється на обкладинках журналів, але приховати вік вже не виходить. Актрису підкосив інсульт, який серйозно зіпсував їй здоров'я. Правда, нещодавно актриса повернулася до зйомок.

Мішель Пфайффер ровесниця Стоун, але виглядає актриса набагато молодше. Остання роль Мішель - роль злої королеви у фільмі "Малефісента".

53-річна Джулія Робертс, яка була суперзіркою в 90-х і головною красунею Голлівуду, і сьогодні все ще на коні. Вона красиво старіє, на відміну від багатьох колег. Коронна посмішка Робертс все ще при ній.

Ровесниця Джулії, австралійська актриса Ніколь Кідман за допомогою уколів краси максимально продовжує свою молодість. Актрисі не раз дорікали, що вона перегинає з ботоксом. Втім, зараз вона виглядає добре.

А ось 56-річна Сандра Буллок прекрасно виглядає для свого віку. Секрет в генетиці, яка, схоже, допомагає актрисі залишатися красунею.

Нагадаємо, що неймовірна Моніка Белуччі заворожила своїм тілом в одному халаті: "Ось це красуня!».

Як повідомляла Politeka, хижа Анджеліна Джолі в трусиках забула про скромність і показала солодкі місця: «чарівна дівчинка».

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