Эти красотки до сих пор покоряют сердца

Возраст никого не щадит и даже голливудские красотки при помощи пластики и уколов красоты не в состоянии скрыть возрастные изменения

Politeka.net узнавала, как сегодня выглядят голливудские красотки, которых обожают миллионы.

Анджелине Джоли 45 лет, но из-за болезненной худобы она иногда выглядит старше своих лет. Очарование звезды угасает с каждым годом, но фанаты не устают ее поддерживать.

«Джоли выглядит великолепно», - пишут они в сети.

62-летняя Шэрон Стоун иногда появляется на обложках журналов, но скрыть возраст уже не выходит. Актрису подкосил инсульт, который серьезно подпортил ей здоровье. Правда, недавно актриса вернулась к съемкам.

Мишель Пфайффер ровесница Стоун, но выглядит актриса намного моложе. Последняя роль Мишель – роль злой королевы в фильме «Малефисента».

53-летняя Джулия Робертс, которая была суперзвездой в 90-х и главной красоткой Голливуда, и сегодня все еще на коне. Она красиво стареет, в отличие от многих коллег. Коронная улыбка Робертс все еще при ней.

Ровесница Джулии, австралийская актриса Николь Кидман при помощи уколов красоты максимально продлевает свою молодость. Актрису не раз упрекали, что она перегибает с ботоксом. Впрочем, сейчас она выглядит хорошо.

А вот 56-летняя Сандра Буллок прекрасно выглядит для своего возраста. Секрет в генетике, которая, похоже, помогает актрисе оставаться красоткой.

Напомним, что невероятная Моника Белуччи заворожила своим телом в одном халате: «Вот это красотка!».

Как сообщала Politeka, хищная Анджелина Джоли в трусиках забыла про скромность и показала сладкие места: «Волшебная девочка».

Также Politeka писала, что 62-летняя Шэрон Стоун соблазнила формами в платье-сеточке: "Женщина без возраста".