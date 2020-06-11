Легендарна італійська акторка і модель Моніка Белуччі похвалилася нев'янучою красою в одному халаті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на знімку Белуччі позує в одному халаті фотографу Карлу Лосеницкому, демонструючи неперевершені форми. 55-річна зірка елегантно відсунула халат, показавши на камеру нев'янучу красу. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«це робота», «божественна», «ти дуже красива і улюблена усіма», «справжня леді», «неймовірна краса», «вау, виглядаєш і неймовірно шикарно! Супер», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі потішила шанувальників новою спокусливою фотосесією.

Автором зйомки для казахського Harper's Bazaar став відомий фешн-фотограф Патріс ван Мальдер. На знімках 55-річна Беллучі ефектно лежить на дивані в чорній кофтині з ремінцем і коричневому пальто. Але актриса не одягла ні штани, ні спідницю — тільки тонкі колготки, які вдало підкреслили її розкішні форми.

Пікантності зйомці додало й те, що на першому фото Моніка постала у всій красі, а на другому помістилися тільки стрункі ноги актриси.

за кілька годин пост Беллуччі зібрав понад 100 тисяч лайків. В коментарях їй традиційно залишили безліч компліментів.

Нагадаємо, престаріла Моніка Беллуччі показала справжнє обличчя без фотошопу: «вік вже не приховати».

Як повідомляла Politeka, розкішна Моніка Беллуччі розбурхала видом в тісному плаття: «Карколомна».

Також Politeka писала, что Моніка Беллуччі у прозорому топі забула про вік і вразила формами: "Боже, вона шикарна".