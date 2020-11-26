Українцям слід готуватися до холодної та дощової погоди

Як передає Politeka.net, 27 листопада циклон Tanja принесе з собою рясні опади. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook попередила синоптик Наталка Діденко.

Згідно з її прогнозом, в п'ятницю атмосферний фронт наблизиться до України, і дощі накриють західні і північні області країни, вони можуть також випасти в центрі. В інших регіонах антициклон розжене дощові хмари і забезпечить суху походу, яка підходить для прогулянок.

Майже на всій території України очікується значно похолодання, температура повітря може опуститися до +2 +7 градусів. Значно тепліше, до +10 градусів, буде в південних областях. Наталка Діденко зазначила, що в неділю, 29 листопада, циклон вдарить з усієї сили, разом з дощами піде мокрий сніг - така ситуація прогнозується у всіх регіонах, крім, східних.

У Києві п'ятниця видасться хмарною і прохолодною, температура повітря триматиметься на рівні +4 градусів, можливий дощ. На вихідних, 28-29 листопада столицю очікують ще більшу кількість опадів і похолодання.

Раніше синоптики передбачили погоду на грудень. Українцям варто чекати температуру від -3 до +2 градусів, на півдні і в Криму - традиційно тепліше. Вірогідні сильний вітер, регулярні хуртовини, мокрий сніг та ожеледь. Вони нагадали, що абсолютний температурний мінімум в перший місяць зими становить -37 градусів.

Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.