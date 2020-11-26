Популярна українська актриса Ольга Сумська терміново звернулася за допомогою через трагедію

Як пише Politeka.net, знаменитість намагається вирішити долю милої кішечки на прізвисько Балерина. Вона розповіла подробиці у своєму мікроблозі "Instagram".

За словами Ольги Сумської, в жовтні тварина осиротіла після смерті господині і тепер їй ніде жити. Вона попросила небайдужих людей прихистити Балерину і подарувати новий будинок. Актриса розмістила в сторіз фотографію персикової красуні з зеленими очима і вказала контакт людини, яка тимчасово доглядає за нею.

"Харків. Балерина - красива осиротіла кішка шукає новий будинок і сім'ю. Після смерті господині (жовтень) залишилися вихованці. Кішку тимчасово взяла до себе, стерилізувала. Поводиться вдома культурно, без стресів, ходить знайомитися. Ім'я її Балерина. Хто хоче вдома мати таку Балерину?",- зазначила Ольга Сумська в соцмережі.

Раніше актриса показала фото з величезними букетами квітів напередодні вистави за романом Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита". На знімку злегка розпатлана і почервоніла Ольга Сумська постала в шкіряній куртці, озброївшись чарівною посмішкою. Знаменитість також вилагодила знімки яскравих моментів свого виступу на сцені, на одному з них артистка встала на коліна позаду молодого партнера по сцені, схиливши над ним голову і поклавши руки на плечі.

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