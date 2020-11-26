Підвищення мінімальної зарплати в липні можуть скасувати на тлі катастрофічного дефіциту бюджету

Як стало відомо Politeka.net, такі зміни збираються закласти у фінальному проекті бюджету на наступний рік. Голова фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Залізняк розкрив подробиці на своєму Telegram-каналі.

За словами народного депутата, поки остаточного варіанту немає, але текст незабаром планують представити в Кабінеті міністрів - це може статися навіть сьогодні або завтра. МВФ зажадали виправити в існуючому проекті три головні моменти: зменшити дефіцит бюджету, переглянути прогноз і розібратися з мінімальною зарплатою. Ярослав Залізняк, посилаючись на свої джерела заявив, що з усіх питань вже знайдені рішення.

Кабміну потрібно зменшити дефіцит до 5,3% від ВВП, що на 0,7% менше, ніж депутати схвалили в першому читанні. Як пояснив Залізняк, це зменшить витрати більш, ніж на 30 мільярдів. За даними парламентарія, МВФ змусив знизити номінальний ВВП в прогнозі (спочатку закладали 4506 мільярда гривень), наскільки саме - поки невідомо.

"Підняття мінімалки до 6500 грн / місяць з середини 2021 перенесено на грудень, - зазначив нардеп. - "З січня 2021 нас чекає все-таки підняття мінімалки до 6000 грн / місяць. Бізнесу приготуватися до підняття податків".

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