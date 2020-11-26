Повышение минимальной зарплаты в июле могут отменить на фоне катастрофического дефицита бюджета

Как стало известно Politeka.net, такие изменения собираются заложить в финальном проекте бюджета на следующий год. Глава финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк расскрыл подробности на своем Telegram-канале.

По словам народного депутата, пока окончательного варианта нет, но текст вскоре планируют представить в Кабинете министров - это может произойти даже сегодня или завтра. МВФ потребовали исправить в существующем проекте три главных момента: уменьшить дефицит бюджета, пересмотреть прогноз и разобраться с минимальной зарплатой. Ярослав Железняк, ссылаясь на свои источники заявил, что по всем вопросом уже найдены решения.

Кабмину нужно уменьшить дефицит до 5,3% от ВВП, что на 0,7% меньше, чем депутаты одобрили в первом чтении. Как объяснил Железняк, это уменьшит расходы более, чем на 30 миллиардов. По данным парламентария, МВФ заставил снизить номинальный ВВП в прогнозе (изначально закладывали 4506 миллиарда гривен), насколько именно - пока неизвестно.

"Поднятие минималки до 6500 грн/месяц с середины 2021 перенесено на декабрь, - отметил нардеп. - "С января 2021 нас ждет все-таки поднятие минималки до 6000 грн/месяц. Бизнесу приготовиться к поднятию налогов".

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