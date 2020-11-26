Кабмін готується підняти тарифи на електроенергію для населення

В уряді мають намір переглянути тарифи для побутових споживачів. Таку заяву під час брифінгу зробив т. в. о. міністра енергетики Юрій Бойко, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Відзначається, що рішення може бути прийнято вже зовсім скоро.

"Думаю, наступного тижня буде вже готове до прийняття рішення", - зазначили в уряді.

Обіцяють, що тарифи будуть переглянуті з максимально м'яким підходом. Але підвищувати їх мають намір, враховуючи загальноекономічні фактори. Відомо, що будуть переглянуті не тільки тарифи, а й система субсидування. В уряді пояснюють, що підвищення мінімальної зарплати і соціальна допомога допоможуть прийняти зважене рішення щодо тарифів.

Зазначається, що тарифи піднімають, оскільки плата населення практично не покриває собівартість електроенергії. Особливо з урахуванням підвищення тарифів на передачу електроенергії.

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