Відома актриса Тетяна Кравченко, що прославилась завдяки ролі в серіалі "Свати", зізналась у "біді", яка трапилась із нею під час зйомок

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку Кравченко.

Так, в ефірі програми Юлії Меньшової "Наодинці зі всіма" актриса зізналась, що в певний період, граючи роль у "Сватах" разом з Федіром Добронравовим, де вони були подружжям, почала закохуватись у колегу по сцені.

"На третіх "Сватах" зі мною трапилася ця біда... Або щастя. Ми весь час з ним лежали в ліжку по сюжету. І мій організм відгукнувся, відреагував. Мене потягнуло вже в життя, закохалася прям, приставала прям. Як добре, що він відмовив мені", - розповіла Кравченко.

Вона також зазначила, що Добронравов виявився дуже вірним чоловіком, який по-справжньому кохає свою дружину. Крім того, за її словами, недивлячись на відмову, вони з Добронравовим залишились гарними друзями.

Такі відверті зізнання не відлякнули шанувальників акторки - навпаки, вони зазначили, що Кравченко дуже справжня та щира.

"Ну все в ній по-справжньому!", "Розумниця Валя, молодець, справжня", "Чудова жінка в кіно і в житті, обожнюю її", - пишуть в коментарях.

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