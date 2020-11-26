Известная актриса Татьяна Кравченко, которая прославилась благодаря роли в сериале "Сваты", призналась в "беде", которая случилась с ней во время съемок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу Кравченко.

Так, в эфире программы Юлии Меньшовой "Наедине со всеми" актриса призналась, что в определенный период, играя роль в "Сватах" вместе с Федором Добронравовым, где они были супругами, начала влюбляться в коллегу по сцене.

"На третьих "Сватах" со мной случилась эта беда... Или счастье. Мы все время с ним лежали в постели по сюжету. И мой организм откликнулся, отреагировал. Меня потянуло уже в жизнь, влюбилась прям, приставала прям. Как хорошо, что он отказал мне", - рассказала Кравченко.

Она также отметила, что Добронравов оказался очень верным мужем, который по-настоящему любит свою супругу. Кроме того, по ее словам, несмотря на отказ, они с Добронравовым остались хорошими друзьями.

Такие откровенные признания не отпугнули поклонников актрисы - наоборот, они отметили, что Кравченко очень настоящая и искренняя.

"Ну все в ней по-настоящему!", "Умница Валя, молодец, настоящая", "Великолепная женщина в кино и в жизни, обожаю ее", - пишут в комментариях.

Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения.

А еще Politeka писала, что Валюха, Женька, Добронравов и другие звезды "Сватов" порадовали фото, где они все вместе.

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