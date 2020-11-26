Відома українська співачка Настя Каменських опублікувала підбірку пікантних фото, які не залишили байдужими її підписників

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Каменських у соцмережі.

Так, Каменських анонсувала вихід свого "нового вайбу".

"Друзі, вже завтра ви зможете побачити, почути і відчути мій vibe. Поринути разом зі мною в цю історію про найсильніших почуття. Ті, що наповнюють нас і наше життя сенсом, перевертають все з ніг на голову, але разом з тим дарують найнезабутніші моменти, які хочеться відчувати знову і знову. Я як ніколи раніше відкриваюся перед вами і мені дуже хочеться, щоб ви теж відкрили себе цьому вайбу", - написала вона.

На опублікованих світлинах Настя позує у напівпрозорому топі білого кольору та високих шкіряних шортах. Також на NK можна помітити традиційно яскравий макіяж на пишну зачіску із кудрями.

Фоловери співачки висловили захоплення таких образом Насті та зазначили, що з нетепінням чекають на новий хіт від неї.

"Настя, а ти гарна", "Красуня", "Чекаємо", "Настя, ти супер! Голос божественний", "Шикарна, як завжди", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Потап заговорив про почуття до Каменських.

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