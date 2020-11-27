Українська співачка, колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко показала свої форми з незвичайного ракурсу

Як пише Politeka.net, артистка опублікувала в соцмережі "Instagram" фото, на якому у всій красі показала свою гнучкість і спортивні навички. Вона креативно відповіла шанувальникам, які просили показати "обидві ноги за головою".

Анастасія Кумейко вбралася в обтягуючий чорний костюм з пікантним вирізом на грудях і прийняла пікантну позу в тренувальному залі. Красуня сперлася ліктями об підлогу, звісивши голову вниз, стала на носочки і підняла п'яту точку високо вгору. Вона вибрала вдалий кут огляду і показала користувачам мережі свої м'язисті ноги, пружні сідниці і пишні груди.

Заради своїх фанатів співачка згодна на все. Так незабаром вони попросили показати фігуру, і Анастасія розмістила в сторіз два фото в леопардовому нижній білизні, яке ледь вмістило в собі розкішний бюст. Вона зігнулася перед камерою, продемонструвавши своє тіло з різних сторін.

Раніше Кумейко позбулася зайвого одягу, залишивши тільки мініатюрні шорти і рушник на голові. Виконавиця прикрила груди руками і станцювала, витончено рухаючись під музику.

"Найулюбленіші Танці з холодильником. З цього танцю все і почалося...",- підписала вона гарячі кадри. Наостанок Анастасія повернулася до камери спиною і прибрала руки з бюста і злегка засвітила свої форми.

Нагадаємо, гаряча екс-Nikita без макіяжу вразила рельєфною фігурою в одній піжамі

А ще Politeka повідомляла, що спокуслива екс-Nikita пограла принадами в душі

Також Politeka писала, що гаряча екс-Nikita ледве втримала свою гідність в міні-сукні